Омск-Информ
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·Общество

Теперь общая дочь пары сможет выезжать за границу без его разрешения.
Экс-хоккеист омского «Авангарда» Иван Телегин проиграл суд с бывшей женой Пелагеей. Как сообщает sports.ru, певица смогла добиться разрешения на выезд за границу для 7-летней дочери, даже если ее отец против.
Напомним, Телегин и Пелагея поженилась в 2016 году. В 2017-м у них родилась дочь Таисия. Еще через два года брак распался.
Супруги продолжают делить имущество. Кроме того, Телегин пытался запретить дочери выезд с матерью на отдых в Турцию.
·Общество

Теперь общая дочь пары сможет выезжать за границу без его разрешения.
Экс-хоккеист омского «Авангарда» Иван Телегин проиграл суд с бывшей женой Пелагеей. Как сообщает sports.ru, певица смогла добиться разрешения на выезд за границу для 7-летней дочери, даже если ее отец против.
Напомним, Телегин и Пелагея поженилась в 2016 году. В 2017-м у них родилась дочь Таисия. Еще через два года брак распался.
Супруги продолжают делить имущество. Кроме того, Телегин пытался запретить дочери выезд с матерью на отдых в Турцию.