Стали известны фамилии игроков, которые могут уйти из «Авангарда». Но вряд ли в ближайшее время об этом объявят официально.

Стали известны фамилии игроков, которые могут уйти из «Авангарда». Но вряд ли в ближайшее время об этом объявят официально.

Едва «Авангард» завершил сезон, как поползли слухи о том, кто из игроков может покинуть омский клуб.

Как сообщает Metaratings.ru, одним из тех, кто может уйти из команды, станет защитник Богдан Киселевич. Якобы стороны приняли решение не продлевать контракт.

По ходу сезона к Киселевичу было много претензий по игре в защите. Не особо получалось у него помогать и в нападении. За 102 матча, проведенных в составе «Авангарда», Киселевич не забросил ни одной шайбы и сделал всего 9 результативных передач.

Также телеграм-канал HAWKS AND WINGS сообщил, что «Авангард» расстанется с нападающим Иваном Телегиным. Игрок также не может похвастаться результативностью. Кроме того, его замучили травмы.

В телеграм-каналах также распространяется информация, что «Авангард» может покинуть канадский нападающий Райан Спунер. Сам Спунер после заключительного матча сезона заявил, что еще не определился со своим будущим.

В ближайшую среду состоится пресс-конференция и.о. главного тренера «Авангарда» Сергея Звягина и генерального менеджера Антона Курьянова. Возможно, что-то прояснится на этой пресс-конференции. Но, как показывает практика, до 1 мая клубы редко делают заявления по поводу изменений в составе.