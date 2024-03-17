Иван Телегин, который накануне сыграл первый матч после травмы, вновь попал в лазарет команды.

Иван Телегин, который накануне сыграл первый матч после травмы, вновь попал в лазарет команды.

В первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» после месячного перерыва, связанного с травмой, вышел нападающий «Авангарда» Иван Телегин. И надо ж было такому случиться, что он вновь получил травму. Об этом сообщил главный тренер омской команды Михаил Кравец.

– Телегин получил травму. Ускорение или давление. Пошел вперед. Скорее всего, что-то с пахом, – говорит Кравец.

Не исключено, что новая травма Ивана Телегина может вновь выбить хоккеиста из строя надолго.

Также есть вероятность, что нападающий Райан Спунер пропустит и второй матч серии с «Локомотивом». Пока не очень понятно, что случилось с канадцем. За день до матча Михаил Кравец сказал, что у Спунера «прихватило живот».