Омск-Информ
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·Авто

Речь идет о парковочных местах на улицах Фрунзе, Булатова и Тарская.
В Омске хотят создать рабочую группу, которая будет заниматься совершенствованием парковочных пространств. Проект распоряжения проходит согласование.
Специалисты группы рассмотрят вопрос создания парковки на улицах Фрунзе, Булатова и Тарская. Кроме того, департамент транспорта будет продолжать заниматься определением земельных участков, которые будут отведены под парковки.
Напомним, в начале этого года в Омске появилась первая платная парковка. Она располагается в Газетном переулке.
1495
·Авто

Речь идет о парковочных местах на улицах Фрунзе, Булатова и Тарская.
В Омске хотят создать рабочую группу, которая будет заниматься совершенствованием парковочных пространств. Проект распоряжения проходит согласование.
Специалисты группы рассмотрят вопрос создания парковки на улицах Фрунзе, Булатова и Тарская. Кроме того, департамент транспорта будет продолжать заниматься определением земельных участков, которые будут отведены под парковки.
Напомним, в начале этого года в Омске появилась первая платная парковка. Она располагается в Газетном переулке.
1495