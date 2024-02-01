Омск-Информ
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·Авто

Стоянка начала работу, на ней заметили пару автомобилей.
Сегодня в Омске открылась недавно построенная платная парковка по адресу: Газетный переулок, 3. Как сообщает «НГС55», на парковке уже стоят два автомобиля.
Ранее сообщалось, что час стоянки автомобиля с 07:00 до 22:00 будет стоить 100 рублей, с 22:00 до 07:00 – 50 рублей.
Парковку построил бизнесмен Ислам Мехтиев. За аренду участка омская мэрия получает 315 тыс. рублей в год.
·Авто

Стоянка начала работу, на ней заметили пару автомобилей.
Сегодня в Омске открылась недавно построенная платная парковка по адресу: Газетный переулок, 3. Как сообщает «НГС55», на парковке уже стоят два автомобиля.
Ранее сообщалось, что час стоянки автомобиля с 07:00 до 22:00 будет стоить 100 рублей, с 22:00 до 07:00 – 50 рублей.
Парковку построил бизнесмен Ислам Мехтиев. За аренду участка омская мэрия получает 315 тыс. рублей в год.