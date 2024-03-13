Соперником стал ярославский «Локомотив». В обеих командах есть люди, которые способны передать привет «бывшим». Серия обещает быть захватывающей.

Как известно, соперником «Авангарда» по второму раунду плей-офф стал ярославский «Локомотив». Долгие годы клубам из разных конференций если и доводилось встречаться, то лишь в финальной серии Кубка Гагарина, однако в этом году формат игр на вылет изменился, поэтому Запад и Восток сойдутся уже на ближайшей стадии.

Начало очным встречам с «Локомотивом» положил еще предсезонный Кубок Блинова в Омске. Тогда омичи провалили первый период, пропустив три безответные шайбы, и это стоило всей игры – 1:5. Результативными получились и обе игры в нынешнем чемпионате – в октябре в Омске и в январе в Ярославле соперники обменялись победами по 4:1.

От «Локомотива» до «Локомотива»

Хоккейная команда под названием «Локомотив» существовала в Ярославле еще в конце 40-х. Потом она побывала «Спартаком» и «Химиком» (кстати, когда-то такие названия носил и «Авангард»). Но лишь спустя 10 лет она обрела статус участника первенства РСФСР под названием «ЯМЗ». После этого непродолжительное время она была известна как «Труд» и «Мотор» и наконец в 1965 году стала именоваться «Торпедо». Под этим названием она достигла своего наивысшего успеха – стала чемпионом России в 1997 году.

В 1998 году «Торпедо» встречалось с «Авангардом» в 1/4 Кубка России по хоккею. Омичам удалось зацепить одну игру в овертайме (4:3), но две следующие забрали ярославцы – 2:1 в овертайме и 4:3 по буллитам, пройдя таким образом дальше. В следующем раунде «Торпедо» уступило будущему чемпиону – магнитогорскому «Металлургу». В 2000 году команде вернули ее изначальное название «Локомотив», и в 2002 и 2003 годах она вновь оформила по чемпионству.

7.09.2011

Двенадцать с лишним лет назад название этой команды узнали россияне, даже не интересующиеся хоккеем. Дата 7 сентября 2011 года навсегда войдет в историю российского спорта как одна из самых черных. В этот день при взлете из аэропорта Туношна самолет с игроками «Локомотива» рухнул на берег реки. Погибли все хоккеисты, тренеры и сотрудники команды, а также члены экипажа. В числе погибших был и один из любимцев болельщиков «Авангарда» Александр Вьюхин, которого похоронили в Омске. Выжить довелось лишь бортинженеру Александру Сизову.

Возродить в Ярославле команду хотели уже тогда, выставив на чемпионат состав из МХЛ. Потом думали добавить в него хоккеистов из других клубов КХЛ, которые готовы были в этом помочь. Но, поразмыслив, решили оставить эту затею. Взяв небольшую паузу после трагедии, «Локомотив» в декабре 2011-го начал выступать в ВХЛ, где и завершил сезон.

Никитин против «Авангарда»

С той поры команду возглавляли разные специалисты, например, хорошо знакомый омичам белорус Андрей Скабелка, некоторое время работавший с «Авангардом». В 2017 году ярославцы под руководством Алексея Кудашова выдали классный плей-офф, выбив во втором раунде бредивший чемпионством ЦСКА Дмитрия Квартальнова. Последнему поражение в серии стоило поста главного тренера. «Железнодорожники» же дошли до финала Запада, где проиграли будущему обладателю Кубка Гагарина СКА. Ну а Квартальнов уже осенью того же года стал новым рулевым ярославцев.

С тренерского мостика московских армейцев попал в «Локомотив» и его нынешний наставник Игорь Никитин. Для Омска это отнюдь не чужой человек. Защитник, отыгравший за «Авангард» девять лет, запомнился самоотверженностью. В памятной чемпионской серии 2004 года он выходил на лед со сломанной рукой. В 2008 году он стал работать ассистентом тогдашнего главного тренера омичей Сергея Герсонского, а после его отставки временно возглавил команду, которая за этот отрезок одержала семь побед подряд. С приходом канадца Уэйна Флеминга Никитин снова стал вторым тренером, но уже к весне опять получил шанс «порулить»: «ястребы» выбили действующего чемпиона «Салавата Юлаева» и уступили будущему – «Ак Барсу». Став позднее главным тренером, Никитин весной 2010 года уступил место Раймо Сумманену, но уже год спустя заменил финна в статусе и. о. В решающем матче плей-офф против магнитогорского «Металлурга», который омичи проиграли. В декабре 2011-го карьера Никитина в «Авангарде» завершилась.

Потом была работа в тренерском штабе сборной России, новосибирской «Сибири» и ЦСКА. В штабе армейцев он оказался в 2014 году, а в 2017-м стал главным тренером. В 2019 году произошло его первое крупное карьерное достижение – Кубок Гагарина. Первым этот трофей стал и для ЦСКА, в прежние годы вложившим в это уйму сил и денег. Символичным было то, что соперником москвичей по серии был именно «Авангард», базировавшийся тогда в Балашихе. Клуб, которым Игорь Никитин несколько раз руководил в разных статусах, и не бездарно, но в котором так и не получил настоящего шанса проявить себя.

Год спустя Никитин получил еще одно условное чемпионство: из-за эпидемии коронавируса весной 2020 года ЦСКА был признан победителем как выигравший регулярный чемпионат. А спустя еще год ему пришлось испить горькую чашу: в повторившемся финале Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» долгожданный трофей впервые выиграли омичи, все еще игравшие в Балашихе. Поражение стоило Никитину его должности.

Без работы тренер пробыл недолго и в том же году возглавил «Локомотив». В первом раунде нынешнего розыгрыша он уже выбил один свой бывший клуб – ЦСКА, у которого, похоже, случилось «переедание» от успехов. Теперь на очереди серия с «Авангардом».

Зуб Буше

В составе омичей есть по крайней мере один человек, кто может иметь зуб на «железнодорожников». Это герой-бомбардир Рид Буше. Став чемпионом с «Авангардом» в 2021-м американец в межсезонье перебрался в Ярославль и следующий регулярный чемпионат провел за «Локомотив». Однако развить успех помешал приговор, вынесенный Буше на родине. Он получил год условно из-за произошедшей за 11 лет до этого неприятной истории с сексуальным контекстом. Оставим это на совести ее участников и действиях компетентных органов. Тем не менее это послужило поводом для расторжения контракта с форвардом. Буше вернулся в «Авангард», где, как видим, дела у него идут совсем неплохо.

Возможно, в глубине души у Буше и Никитина есть мысль доказать своим бывшим командам, что зря в свое время с ними расстались. Однако утверждать это нельзя – насущные задачи, стоящие перед их нынешними клубами, способны затмить события прошлого. Ведь сильные люди умеют жить настоящим моментом.

Фавориты Кубка Гагарина

Известно, что букмекеры отдают небольшое преимущество «Локомотиву». Разделяются мнения и в хоккейном мире. Так, недавно экс-нападающий «Авангарда» и СКА Максим Рыбин отметил, что причисляет к фаворитам Кубка Гагарина питерских армейцев и омичей, а «железнодорожников» назвал командой-фантомом, способной преподнести неприятный сюрприз. А еще один бывший форвард «ястребов», трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко считает «Локомотив» основным фаворитом Кубка.

– Для меня это один из главных претендентов на Кубок Гагарина. Очень серьезная команда, в которой есть и опытные игроки, и талантливая молодежь. Это здорово. Тренерский штаб «Локо» очень заметно работает. Да, в защите у них молодых не так много, но в нападении – целая россыпь. Ребята прогрессируют, добавляют, а тренеры этому способствуют. «Локомотив» для меня – один из главных претендентов на Кубок Гагарина. Очень серьезная команда, в которой есть и опытные игроки, и хорошая молодежь, – сказал бывший нападающий в интервью «Российской газете».

Первые два матча серии с «Локомотивом» пройдут в Омске 16 и 18 марта. В Ярославле соперники встретятся 20 и 22 марта. Если серия затянется до максимума, то игры состоятся также 24 марта в Омске, 26 марта в Ярославле и 28 марта вновь в Омске.