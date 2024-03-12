После того, как московское «Динамо» выиграло у минских одноклубников, стал известен соперник «Авангарда» в следующем раунде плей-офф.

После того, как московское «Динамо» выиграло у минских одноклубников, стал известен соперник «Авангарда» в следующем раунде плей-офф.

Только что в КХЛ завершился первый раунд плей-офф Кубка Гагарина. В шестом матче серии московское «Динамо» выиграло у «Динамо» из Минска со счетом 3:1. Эту серию москвичи выиграли в шести матчах – 4:2.

После завершения «динамовской» серии определились все пары второго раунда плей-офф. Соперником омского «Авангарда» станет ярославский «Локомотив». Первые два матча команды проведут в Омске 16 и 18 марта. Билеты уже вовсю продаются.

В нынешнем сезоне команды встречались два раза. В Омске «Авангард» был сильнее – 4:1. В Ярославле хозяева взяли реванш с таким же счетом.

По итогам регулярного чемпионата «Авангард» занял второе место в конференции «Восток», «Локомотив» стал третьим в конференции «Запад».