Омск-Информ
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·Спорт

Максим Рыбин считает, что главным фаворитом является СКА. А затем идут «Авангард» и «Металлург».

Известный в прошлом нападающий Максим Рыбин, который с 2005 по 2007 год играл за «Авангард», назвал фаворитов нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина.

– Для меня, наверное, сейчас главный фаворит – СКА. Потом уже идет Омск, Магнитогорск. Еще выделю «Локомотив». Они команда-фантом. Объективно, никого не обижая, остальным командам будет сложно бороться за Кубок Гагарина, – приводит слова Рыбина Legalbet.

Ярославский «Локомотив», который с большой долей вероятности станет соперником «Авангарда», Максим Рыбин не случайно назвал фантомом. Бывший хоккеист считает, что ярославцы могут прилично попортить нервы и преподнести неприятный сюрприз для любого соперника.

·Спорт

Максим Рыбин считает, что главным фаворитом является СКА. А затем идут «Авангард» и «Металлург».

Известный в прошлом нападающий Максим Рыбин, который с 2005 по 2007 год играл за «Авангард», назвал фаворитов нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина.

– Для меня, наверное, сейчас главный фаворит – СКА. Потом уже идет Омск, Магнитогорск. Еще выделю «Локомотив». Они команда-фантом. Объективно, никого не обижая, остальным командам будет сложно бороться за Кубок Гагарина, – приводит слова Рыбина Legalbet.

Ярославский «Локомотив», который с большой долей вероятности станет соперником «Авангарда», Максим Рыбин не случайно назвал фантомом. Бывший хоккеист считает, что ярославцы могут прилично попортить нервы и преподнести неприятный сюрприз для любого соперника.