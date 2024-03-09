Омск-Информ
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·Спорт

На хоккей Абдельхалик Абдельхалик пришел по приглашению министра спорта Омской области Ивана Колесника.

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник рассказал, что в Омск с визитом приехал советник министра по делам Ливии, первый секретарь Министерства иностранных дел Ливии Абдельхалик Абдельхалик.

Дело в том, что после окончания Всемирного фестиваля молодежи в Сочи многие его иностранные участники начали интересоваться Россией, им захотелось побывать в разных городах. Случай с председателем Ассоциации ливийско-российской дружбы – один из таких.

Колесник и Абдельхалик посетили сегодняшний матч «Авангарда» и «Лады», в котором «ястребы» победили соперника и вышли в следующий раунд плей-офф.

·Спорт

На хоккей Абдельхалик Абдельхалик пришел по приглашению министра спорта Омской области Ивана Колесника.

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник рассказал, что в Омск с визитом приехал советник министра по делам Ливии, первый секретарь Министерства иностранных дел Ливии Абдельхалик Абдельхалик.

Дело в том, что после окончания Всемирного фестиваля молодежи в Сочи многие его иностранные участники начали интересоваться Россией, им захотелось побывать в разных городах. Случай с председателем Ассоциации ливийско-российской дружбы – один из таких.

Колесник и Абдельхалик посетили сегодняшний матч «Авангарда» и «Лады», в котором «ястребы» победили соперника и вышли в следующий раунд плей-офф.