На хоккей Абдельхалик Абдельхалик пришел по приглашению министра спорта Омской области Ивана Колесника.

На хоккей Абдельхалик Абдельхалик пришел по приглашению министра спорта Омской области Ивана Колесника.

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник рассказал, что в Омск с визитом приехал советник министра по делам Ливии, первый секретарь Министерства иностранных дел Ливии Абдельхалик Абдельхалик.

Дело в том, что после окончания Всемирного фестиваля молодежи в Сочи многие его иностранные участники начали интересоваться Россией, им захотелось побывать в разных городах. Случай с председателем Ассоциации ливийско-российской дружбы – один из таких.

Колесник и Абдельхалик посетили сегодняшний матч «Авангарда» и «Лады», в котором «ястребы» победили соперника и вышли в следующий раунд плей-офф.