В пятом матче серии «Авангард» сломил сопротивление соперника уже во втором периоде. Первый раунд пройдет, но пока «ястребы» не знают, с кем сыграют дальше.

В пятом матче серии «Авангард» сломил сопротивление соперника уже во втором периоде. Первый раунд пройдет, но пока «ястребы» не знают, с кем сыграют дальше.

«Авангард» с «Ладой» сегодня сыграли пятый матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Но еще пару дней назад казалось, что «ястребы» закончат все в четырех играх. Однако «Лада» победила, и серия вернулась в Омск, чтобы здесь в выходной день она закончилась. Так думали болельщики «Авангарда», так в итоге и получилось.

Несмотря на то, что о самом проведении пятого матча стало известно только поздно вечером 7 марта, организаторы за это время договорились о приглашении в Омск одного из самых мастеровитых фигуристов России Матвея Ветлугина. Похоже, Матвею в Омске нравится. За год он приезжает сюда уже не в первый раз. Был он здесь и в качестве участника шоу, и в качестве участника этапа Гран-При России. Этот этап молодой фигурист, кстати, выиграл. Теперь же ему предстояло разогреть публику перед хоккейным матчем, и сделать это удалось.

Самым важным моментом первого периода стало 4-минутное удаление защитника «Лады» Максима Березина. В первой спецбригаде большинства вышел Валентин Пьянов. Именно он, находясь слева от ворот, отдал точную передачу на Рида Буше, который вогнал шайбу в ворота соперника. До перерыва счет не изменился, но случился еще один интересный момент. Из строя на несколько минут вышло табло, которое упорно отказывалось показывать, что «Авангард» ведет в счете.

В самом начале второго периода тот же самый Березин, который когда-то неплохо играл за «Авангард», вновь отправился на скамейку штрафников. И вновь Буше, находясь перед воротами, получил шайбу и отправил ее по назначению. 2:0! Похоже, что эта пропущенная шайба морально сломала хоккеистов «Лады». Если до этого они периодически угрожали воротам «Авангарда», то теперь эти угрозы сошли на нет. А «ястребы» наоборот постоянно запирали соперника в его зоне и наносили броски. Это принесло результат . Томаш Юрчо в падении забросил третью шайбу своей команды, а потом лежал на льду и радовался.

В третьем периоде нужно было лишь удержать такое комфортное преимущество. В том, что это произойдет, сомнений практически не было. У игроков «Лады» уже не было сил на что-то глобальное. А точку в матче за пару минут до его окончания поставил омский нападающий Михаил Беляев, который вышел один на один с голкипером и реализовал импровизированный буллит. В итоге игра закончилась со счетом 4:0.

«Авангард» выиграл серию со счетом 4:1 и в ближайшее время узнает соперника по четвертьфиналу Кубка Гагарина. Им станет либо «Локомотив», либо «Спартак». Обе команды также преодолели первый раунд плей-офф.