Теперь омичи ведут в серии со «Стальными Лисами» со счетом 2:0.

Теперь омичи ведут в серии со «Стальными Лисами» со счетом 2:0.

Сегодня в Омске прошел второй матч 1/8 финала Кубка Харламова между «Омскими Ястребами» и «Стальными Лисами». Омичи вновь одержали победу, на этот раз со счетом 3:1.

В матче свою первую шайбу в этом розыгрыше Кубка Харламова забросил Егор Ядыкин. Также у «Ястребов» отметились Николай Хворов и Егор Родионов. Соперники смогли отыграть только одну шайбу – в третьем периоде в большинстве забросил Павел Гаврилович.

Теперь омичи ведут в серии со счетом 2:0. Третий матч пройдет в Магнитогорске 11 марта в 20:00.