Сегодня омская команда МХЛ проведет первый матч плей-офф со «Стальными Лисами» из Магнитогорска.
«Омские Ястребы» объявили состав своего тренерского штаба на следующий сезон в Молодежной хоккейной лиге. Со всеми специалистами продлены трудовые соглашения.
Тренерский штаб на сезоне-2024/2025 выглядит так:
Виталий Черночуб – главный тренер;
Александр Гуляев – старший тренер;
Андрей Евстафьев – тренер;
Константин Лобачев – тренер вратарей;
Егор Евстафьев – тренер по ОФП;
Иван Тортунов – видеооператор.
Добавим, что сегодня в Омске «Омские Ястребы» проведут первый матч плей-офф МХЛ. Их соперник – «Стальные Лисы» из Магнитогорска. Второй матч состоится завтра.