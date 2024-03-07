Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Сегодня омская команда МХЛ проведет первый матч плей-офф со «Стальными Лисами» из Магнитогорска. 

«Омские Ястребы» объявили состав своего тренерского штаба на следующий сезон в Молодежной хоккейной лиге. Со всеми специалистами продлены трудовые соглашения. 

Тренерский штаб на сезоне-2024/2025 выглядит так:

Виталий Черночубглавный тренер;

Александр Гуляев – старший тренер; 

Андрей Евстафьев – тренер; 

Константин Лобачев – тренер вратарей; 

Егор Евстафьев – тренер по ОФП; 

Иван Тортунов – видеооператор. 

Добавим, что сегодня в Омске «Омские Ястребы» проведут первый матч плей-офф МХЛ. Их соперник – «Стальные Лисы» из Магнитогорска. Второй матч состоится завтра. 

·Спорт

Сегодня омская команда МХЛ проведет первый матч плей-офф со «Стальными Лисами» из Магнитогорска. 

«Омские Ястребы» объявили состав своего тренерского штаба на следующий сезон в Молодежной хоккейной лиге. Со всеми специалистами продлены трудовые соглашения. 

Тренерский штаб на сезоне-2024/2025 выглядит так:

Виталий Черночубглавный тренер;

Александр Гуляев – старший тренер; 

Андрей Евстафьев – тренер; 

Константин Лобачев – тренер вратарей; 

Егор Евстафьев – тренер по ОФП; 

Иван Тортунов – видеооператор. 

Добавим, что сегодня в Омске «Омские Ястребы» проведут первый матч плей-офф МХЛ. Их соперник – «Стальные Лисы» из Магнитогорска. Второй матч состоится завтра. 