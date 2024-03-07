Главный тренер «ястребов» доволен тем, что его команда взяла одну игру в Тольятти и теперь может закончить серию на домашнем льду.

Главный тренер «ястребов» доволен тем, что его команда взяла одну игру в Тольятти и теперь может закончить серию на домашнем льду.

Результат четвертой игры серии Кубка Гагарина «Лада» – «Авангард» прокомментировал главный тренер омской команды Михаил Кравец. Несмотря на первое поражение «ястребов» в нынешнем плей-офф со счетом 1:4, наставник омичей призвал искать позитив.

– Хорошо начали игру, было несколько моментов, нужно было их использовать. Повлияли наши ошибки: что первый гол, что третий. И конечно, слишком много неоправданных удалений, – сказал Кравец на пресс-конференции. – Но все равно на выезде одну игру взяли. Нужно не расстраиваться, исходить из позитива и готовиться к следующей игре в Омске.

Наставник «ястребов» рад за своего лучшего игрока – нападающего Рида Буше, забросившего уже пятую шайбу в плей-офф, но хотел бы видеть больше голов от других форвардов. Для этого «Авангарду», считает тренер, нужно вернуть уверенность и командную игру.

После четырех матчей «ястребы» ведут в серии со счетом 3:1 и в субботу, 9 марта, сыграют в Омске пятый матч серии. Он может стать последним. Начало игры в 16.30.