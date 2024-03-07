Единственную шайбу в составе «ястребов» забросил Рид Буше, для которого этот гол стал пятым в нынешнем плей-офф.

Единственную шайбу в составе «ястребов» забросил Рид Буше, для которого этот гол стал пятым в нынешнем плей-офф.

В Тольятти завершился четвертый матч серии Кубка Гагарина между «Ладой» и омским «Авангардом». Хозяева, уступавшие в серии со счетом 0:3, сумели добиться победы и теперь едут в Омск на матч №5.

«Лада» открыла счет на исходе 16-й минуты встречи, отличился форвард хозяев Никита Попугаев. В концовке стартового периода сразу два нападающих первого звена «Авангарда» – Райан Спунер и Рид Буше – схватили удаления за подножки, и «ястребы» остались втроем против пятерки хозяев.

Реализовать двойное большинство у «Лады» не вышло, а через 5 минут шайба влетела в их ворота: Владимир Ткачев вошел в зону волжан, отдал налево на Буше, и тот щелкнул неуловимо для вратаря «Лады». Шайба угодила в каркас с внутренней стороны ворот и отлетела обратно на площадку, так что судьи не сразу остановили игру. Повтор же четко показал – гол был. Для Буше это пятая шайба в нынешнем плей-офф.

Хозяева снова вышли вперед на 33-й минуте, когда отличный бросок от синей линии получился у нападающего «Лады» Скотта Космачука. Как выяснилось позже, эта шайба стала победной. В третьем периоде ворота «Авангарда» второй раз за матч поразил Никита Попугаев, а окончательный счет установил Егор Бабенко, поразивший пустые ворота омичей – пытаясь спасти игру, они заменили вратаря на шестого полевого игрока.

Матч №5 пройдет в Омске в субботу, 9 марта. «Авангард» ведет в серии со счетом 3:1 и имеет хорошие шансы завершить ее дома.