Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Сначала выступление отменили из-за болезни артистки, но оно все же состоится.
Отмененный концерт певицы Zivert (Юлия Сытник) на «G-Drive Арене» в Омске все-таки состоится. Однако пройдет он не 30 апреля, как планировалось ранее, а 14 сентября.
– Уважаемые зрители, мы вынуждены сообщить о переносе концерта Zivert в связи с болезнью Юлии. Все купленные билеты действительны на новую дату. Приносим извинения за неудобства, – сообщили организаторы мероприятия.
Напомним, 22 февраля певица рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем, которые начались полтора года назад. По словам артистки, она закрывала глаза на свое состояние и продолжала работать, но теперь врачи посоветовали ей избегать физической активности.
·Культура/Афиша

Сначала выступление отменили из-за болезни артистки, но оно все же состоится.
Отмененный концерт певицы Zivert (Юлия Сытник) на «G-Drive Арене» в Омске все-таки состоится. Однако пройдет он не 30 апреля, как планировалось ранее, а 14 сентября.
– Уважаемые зрители, мы вынуждены сообщить о переносе концерта Zivert в связи с болезнью Юлии. Все купленные билеты действительны на новую дату. Приносим извинения за неудобства, – сообщили организаторы мероприятия.
Напомним, 22 февраля певица рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем, которые начались полтора года назад. По словам артистки, она закрывала глаза на свое состояние и продолжала работать, но теперь врачи посоветовали ей избегать физической активности.