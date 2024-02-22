Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Причиной отмены выступлений артистки стали проблемы со здоровьем.
Артистка Zivert отменила все предстоящие концерты. В том числе не состоится выступление артистки в Омске, которое должно было пройти 30 апреля на «G-Drive Арене». 
Причиной отмены гастролей певица назвала проблемы со здоровьем, которые начались еще 1,5 года назад. В последнее время состояние артистки ухудшилось.
– Все это время я продолжала себя разрушать, закалываясь блокадами, чтобы временно снять боль и отработать какие-то концерты, проекты. Я просто медленно уничтожала себя нагрузками, которые непозволительны сейчас в моем состоянии, – рассказала певица.
Концерты артистки отменены на ближайшие полгода.
·Культура/Афиша

Причиной отмены выступлений артистки стали проблемы со здоровьем.
Артистка Zivert отменила все предстоящие концерты. В том числе не состоится выступление артистки в Омске, которое должно было пройти 30 апреля на «G-Drive Арене». 
Причиной отмены гастролей певица назвала проблемы со здоровьем, которые начались еще 1,5 года назад. В последнее время состояние артистки ухудшилось.
– Все это время я продолжала себя разрушать, закалываясь блокадами, чтобы временно снять боль и отработать какие-то концерты, проекты. Я просто медленно уничтожала себя нагрузками, которые непозволительны сейчас в моем состоянии, – рассказала певица.
Концерты артистки отменены на ближайшие полгода.