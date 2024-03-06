Омск-Информ
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·Общество

Работы начались в парке «Вокруг света», который находится на «Зеленом острове».
В омском парке «Вокруг света», который находится на «Зеленом острове», начали устанавливать новые аттракционы. Также на территории обустраивают сцены и новый фудкорт. Рабочие уже произвели демонтаж веревочного парка.
В парке установили аттракционы в виде вертолета, башни и детскую карусель, сообщает телеграм-канал «Омский путеводитель».
Напомним, ранее руководитель «ОмскСайдингИнвеста» Хусайн Закриев заявил, что в этом году количество аттракционов в парке вырастет до 30. Там даже появятся американские горки. Новые объекты должны открыть уже к 1 июня.
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·Общество

Работы начались в парке «Вокруг света», который находится на «Зеленом острове».
В омском парке «Вокруг света», который находится на «Зеленом острове», начали устанавливать новые аттракционы. Также на территории обустраивают сцены и новый фудкорт. Рабочие уже произвели демонтаж веревочного парка.
В парке установили аттракционы в виде вертолета, башни и детскую карусель, сообщает телеграм-канал «Омский путеводитель».
Напомним, ранее руководитель «ОмскСайдингИнвеста» Хусайн Закриев заявил, что в этом году количество аттракционов в парке вырастет до 30. Там даже появятся американские горки. Новые объекты должны открыть уже к 1 июня.
1064