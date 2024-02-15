Омск-Информ
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·Общество

Новая площадка должна начать функционировать уже к началу лета.
В омском парке «Вокруг света», который находится на «Зеленом острове», появятся американские горки. Об этом рассказал руководитель «ОмскСайдингИнвест» Хусайн Закриев.
– Давайте так, все называть не буду, скажу, что больше будет и экстремальных, и детских, и семейных аттракционов, добавим возрастные категории. Два года назад у нас было 13 аттракционов, сегодня уже 19, а к лету будет 30 – это уже такой серьезный парк, какой есть не в каждом городе-миллионнике, – сообщил Закриев Om1.ru.
Третья площадка парка должна начать работу уже к 1 июня. Также на территории хотят построить фудкорт и модернизировать сцену.
·Общество

Новая площадка должна начать функционировать уже к началу лета.
В омском парке «Вокруг света», который находится на «Зеленом острове», появятся американские горки. Об этом рассказал руководитель «ОмскСайдингИнвест» Хусайн Закриев.
– Давайте так, все называть не буду, скажу, что больше будет и экстремальных, и детских, и семейных аттракционов, добавим возрастные категории. Два года назад у нас было 13 аттракционов, сегодня уже 19, а к лету будет 30 – это уже такой серьезный парк, какой есть не в каждом городе-миллионнике, – сообщил Закриев Om1.ru.
Третья площадка парка должна начать работу уже к 1 июня. Также на территории хотят построить фудкорт и модернизировать сцену.