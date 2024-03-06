Омские власти планируют масштабную кампанию, чтобы обладатели бесплатных талонов ненароком не залезли прокатиться в платные маршрутки.

Омские власти планируют масштабную кампанию, чтобы обладатели бесплатных талонов ненароком не залезли прокатиться в платные маршрутки.

На сегодняшнем внеочередном пленарном заседании горсовета Омска депутаты обсудили перспективу выдачи бесплатных талонов для проезда в муниципальном транспорте. С таким предложением выступили городские власти.

По словам вице-мэра Владимира Куприянова, этой опцией смогут воспользоваться омичи, пришедшие на выборы президента с 15 по 17 марта. Как и сообщалось ранее, избирателям, не достигшим 24 лет, будут выдавать по 8 бесплатных талонов на проезд, тем, кто достиг 24 лет, – 6 талонов. Прокатиться в муниципальных автобусах можно будет с 16 по 18 марта. Сам документ, дающий право бесплатного проезда, будет состоять из двух частей.

– Талон на бесплатную разовую поездку будет состоять из двух частей: контрольной и основной. Основная часть остается у пассажира, контрольная – у кондуктора или водителя и сдается на предприятие, – пояснил Куприянов.

Средства на эти цели изыщут в виде субсидии на возмещение недополученных доходов. Спикер горсовета Владимир Корбут уточнил, что избиратели с 18 до 24 лет впервые придут на выборы президента, потому им и выделят бОльшее количество бесплатных талонов.

- Эта мера позволит омичам, кто впервые проявляют свою гражданскую позицию, приходя на участок выбирать главу государства, воспользоваться правом бесплатного проезда, получая 8 таких талонов. Если он проголосует сразу же в пятницу, то сможет не только в выходные воспользоваться этим правом, но и в первый рабочий день следующей недели. Я уверен, что все жители Омска придут поддержать будущее нашей России! - сказал Владимир Корбут.

А депутат Сергей Дроздов попросил акцентировать внимание на том, что льгота будет касаться только проезда в муниципальном транспорте. На что Владимир Куприянов пояснил, что планируется соответствующая кампания: подготовлена звуковая дорожка и инфографика для соцсетей.

Депутаты единогласно поддержали проект решения во всех чтениях.