Городские власти не планируют распространять эту льготу на маршруты частных перевозчиков, потому что это нецелесообразно.

Городские власти не планируют распространять эту льготу на маршруты частных перевозчиков, потому что это нецелесообразно.

Сегодня на заседании транспортного комитета горсовета депутаты обсудили льготу на проезд для тех, кто придет на выборы президента. Власти решили, что действовать она будет только в муниципальном транспорте: в частном это, по их мнению, нецелесообразно.

По словам вице-мэра Владимира Куприянова, воспользоваться бесплатными билетами будет можно и в транспорте с валидаторами, но без кондукторов. Нужно будет просто предъявлять билеты водителю.

Напомним, с идеей ввести такую льготу выступила мэрия. На выборах планируется раздавать омичам младше 24 лет по 8 талонов на бесплатные поездки, а тем, кто старше, – по 6 талонов.

Немаловажно, что бесплатными талонами омичи смогут воспользоваться в период с 16 по 18 марта.