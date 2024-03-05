Главный тренер «Авангарда» похвалил своих игроков за работу, а его коллега из «Лады» заявил о некоторых личностях, которых открыл для себя.

Главный тренер «Авангарда» похвалил своих игроков за работу, а его коллега из «Лады» заявил о некоторых личностях, которых открыл для себя.

После победного третьего матча против «Лады», который завершился победой со счетом 3:1, главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец не скрывал радости.

- Понимали, что «Лада» играет дома. Видели, насколько «Лада» во второй игре преобразилась, собралась и играла в агрессивный силовой хоккей. Готовились к такой же игре. Хорошо начали, всю игру контролировали, ребята выполнили свою работу. Выстояли в меньшинстве, хорошо, что забили в большинстве и решили исход матча этими голами. Впереди игра здесь, нужно передохнуть и готовиться к такой же тяжелой игре, - заявил Кравец на пресс-конференции.

Отдельно прокомментировал главный тренер «Авангарда» шайбу Рида Буше на первой минуте матча.

- Хорошо звено сыграло. Не стали делать какие-то закаты, а сразу побежали вперед, сделали атаку с хода. Рид Буше проявил мастерство, забил хороший гол. С одной стороны быстрый гол подбадривает, радуешься, что забили. Но в этот момент думаешь о том, чтобы не расслабились игроки. Но ребята сделали работу на отлично, - повторил наставник «ястребов».

В свою очередь, главный тренер «Лады» Олег Браташ раскритиковал некоторых игроков своей команды за грубейшие ошибки, которые привели к такому результату.

- Продолжаем знакомиться с некоторыми личностями в команде, которые сводят на нет все усилия команды, - заявил Браташ

Также наставник «Лады» сообщил, что на четвертый матч будут изменения в составе.