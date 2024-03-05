Третий матч серии получился самым бедным на голы. А героем этой игры стал Рид Буше.

Третий матч серии получился самым бедным на голы. А героем этой игры стал Рид Буше.

«Авангард» и «Лада» сыграли третий матч серии первого раунда плей-офф. Напомним, что оба матча в Омске выиграл «Авангард», после чего серия переехала в Тольятти.

Оборону «Лады» называли непробиваемой стеной, но она была пробита уже через 22 секунды после начала матча. Владимир Ткачев заставил тольяттинского защитника ошибиться. Шайба оказалась у Рида Буше, который зарядил с дальней дистанции и попал. Интересно, что удвоили преимущество «ястребы» также на первой минуте, но уже второго периода. Во время реализации большинства Дамир Шарипзянов бросил от синей линии, а Валентин Пьянов подправил шайбу, хотя изначально показалось, что это сделал Буше. Но примерно на экваторе матча «Лада» отквитала одну шайбу.

На первой минуте третьего периода забить не удалось, потому что «Авангард» в это время играл в меньшинстве. Зато когда «ястребы» получили следующее большинство, они его реализовали. Ткачев получил шайбу, долго размышлял над передачей, а потом отправил шайбу на дальнюю штангу, где ее ждал Буше.

До конца матча игроки «Лады» не смогли ничего придумать, чтобы отыграться. Тольяттинская команда потерпела уже третье поражение в этой серии, на этот раз со счетом 1:3. После этой победы «Авангард» находится в шаге от четвертьфинала Кубка Гагарина и с трудом верится, что «Лада» выиграет 4 матча подряд. Четвертая игра серии, которая может стать последней, пройдет в Тольятти 7 марта.