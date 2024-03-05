Родственники не видели молодую омичку со вчерашнего дня.

Родственники не видели молодую омичку со вчерашнего дня.

В Омске пропала 18-летняя Полина Тажбулатова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск», вчера она вышла из дома на улице 16-й Военный Городок и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 160 см, плотное телосложение, темные волосы до плеч. В носу у девушки имеется пирсинг. Она была одета в черный пуховик, белую толстовку и темные джинсы.

Тех, кто видел девушку, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).