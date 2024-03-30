15-летняя Софья Веревкина пропала вчера после того, как села в троллейбус на Московке.

15-летняя Софья Веревкина пропала вчера после того, как села в троллейбус на Московке.

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» объявил о поисках 15-летней девушки. Софья Веревкина пропала вчера в Омске около 20:15, когда села в троллейбус № 15 на остановке «Гашека» и отправилась на нем в направлении Сибирского проспекта.

Приметы Софьи не описываются. Она была одета в черную куртку с белым капюшоном и черные джинсы, на ногах – черные ботинки.

Всех, кто видел Софью Веревкину или может что-то знать о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 либо в полицию – 02 или 102.