Девушку не могут найти уже третьи сутки. Она может нуждаться в медицинской помощи.

Девушку не могут найти уже третьи сутки. Она может нуждаться в медицинской помощи.

В Омске пропала 24-летняя Виктория Попова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск», в последний раз ее видели вечером 2 марта, когда она вышла с работы на улице Гагарина.

Приметы пропавшей: рост 165 см, стройное телосложение, длинные светлые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в серое пальто, серый шарф и черные ботинки. С собой несла черную сумку.

Тех, кто видел девушку, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102). Волонтеры отмечают, что Виктория может нуждаться в медицинской помощи. Для ее поисков требуется помощь добровольцев.