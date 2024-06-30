Жанима Искакова вышла из дома вчера вечером и не вернулась. Пока о ней ничего не известно.

Жанима Искакова вышла из дома вчера вечером и не вернулась. Пока о ней ничего не известно.

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» объявил о поиске пожилой омички Жанимы Искаковой. 71-летняя женщина вчера вечером, в 20:30, вышла из своей квартиры на улице Волгоградской, 6, и пропала. Пока о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 155 см, худощавое телосложение, коричневые волосы с сединой. Была одета в клетчатый пиджак и черные брюки.

Отмечается, что женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Тех, то знает что-либо о местонахождении Жанимы Искаковой, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-70-10, либо в полицию – 02 (102).