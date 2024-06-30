Омск-Информ
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·Происшествия

Отмечалось, что Жанима Искакова может нуждаться в медицинской помощи. Женщина жива.

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сообщил, что пропавшая вчера вечером Жанима Искакова нашлась. 71-летняя женщина жива.

Отмечалось, что омичка в клетчатом пиджаке и черных брюках может нуждаться в медицинской помощи.

·Происшествия

Отмечалось, что Жанима Искакова может нуждаться в медицинской помощи. Женщина жива.

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сообщил, что пропавшая вчера вечером Жанима Искакова нашлась. 71-летняя женщина жива.

Отмечалось, что омичка в клетчатом пиджаке и черных брюках может нуждаться в медицинской помощи.