За эти услуги в администрации готовы заплатить более четырех миллионов рублей.

За эти услуги в администрации готовы заплатить более четырех миллионов рублей.

На портале Единой информационной системы в сфере закупок появилась информация о поиске омской мэрией подрядчика, готового очистить водопропускные трубы в городе. В качестве заказчика указан департамент контрактной системы в сфере закупок администрации Омска.

Полностью объект закупки описывается так – «Оказание услуг по пропарке, промывке водопропускных труб на территории города Омска». Услуга должна оказываться гидродинамической машиной с экипажем. Рабочее давление гидродинамической установки – не менее 170 бар.

– Минимальное количество транспортных средств, используемых для оказания услуг в день, – не менее 2 единиц. Максимальное количество транспортных средств, используемых для оказания услуг в день, – не более 6 единиц, – сообщает портал госзакупок.

Начальная цена контракта – 2 428 800 тыс. рублей.

Также мэрия ищет подрядчика для очистки ливневок. Ширина канавы до 1,5 метра, ширина лотка – от 35 до 60 см. Для выполнения работ требуются экскаваторы грузоподъемностью не менее 2,5 тонны и длиной стрелы не менее 6,5 м. В день должно работать не менее двух и не более семи единиц техники. За выполнение работ мэрия готова заплатить 1 870 400 тыс. рублей.

Поиск подрядчиков для выполнения такого рода работ, вероятно, связан с подготовкой к весеннему паводку. В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства технику для этого начали готовить уже в конце февраля.