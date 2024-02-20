Дорожные службы будут чистить от снега места, которые могут быть подтоплены. Им предстоит вывезти почти 38 тыс. кубометров снежных масс.

Дорожные службы будут чистить от снега места, которые могут быть подтоплены. Им предстоит вывезти почти 38 тыс. кубометров снежных масс.

Омские дорожники готовятся к предстоящему паводку. Постановление об этом опубликовала городская администрация на прошлой неделе.

– Предстоит вывезти снег с мест потенциальных подтоплений, произвести промывку ливневых канализаций и дождеприемных колодцев, а также впоследствии – откачку талых вод, – сообщили в мэрии Омска.

Вывоз снега с тех участков, которые, возможно, будут весной подтоплены, ведется активно. Обследование показало, что с потенциально проблемных территорий придется убрать около 38 тыс. кубометров снежных масс. Это не окончательные расчеты, поскольку до конца зимы в городе не исключены осадки. Пока работы выполнены на 20 % и в основном в частном секторе.

В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства уже начали готовить насосную технику и очищать ливневые канализации. Всего же к борьбе с паводком власти города приготовили необходимое количество песка, более 3 тыс. мешков и сформировали 37 спецбригад, которые будут работать весной.