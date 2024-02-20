Дорожные службы будут чистить от снега места, которые могут быть подтоплены. Им предстоит вывезти почти 38 тыс. кубометров снежных масс.
Омские дорожники готовятся к предстоящему паводку. Постановление об этом опубликовала городская администрация на прошлой неделе.
– Предстоит вывезти снег с мест потенциальных подтоплений, произвести промывку ливневых канализаций и дождеприемных колодцев, а также впоследствии – откачку талых вод, – сообщили в мэрии Омска.
Вывоз снега с тех участков, которые, возможно, будут весной подтоплены, ведется активно. Обследование показало, что с потенциально проблемных территорий придется убрать около 38 тыс. кубометров снежных масс. Это не окончательные расчеты, поскольку до конца зимы в городе не исключены осадки. Пока работы выполнены на 20 % и в основном в частном секторе.
В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства уже начали готовить насосную технику и очищать ливневые канализации. Всего же к борьбе с паводком власти города приготовили необходимое количество песка, более 3 тыс. мешков и сформировали 37 спецбригад, которые будут работать весной.