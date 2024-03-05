Омск-Информ
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·Общество

Осадки ожидаются на территории Омской области уже на этой неделе.
Первый дождь на территории Омской области в этом году пройдет 10 марта. Такую информацию предоставляет Gismeteo.
До этой даты в регионе ожидается температура от –2 до –17 градусов. Также на территории области прогнозируются осадки в виде снега и дождя. После 10 марта днем в регионе ожидается плюсовая температура.
Напомним, что по информации синоптиков, к 8 марта в регионе заметно похолодает. 7 марта ночью ожидается –8… –13, в северных районах –18… –23, днем –8… –13, на юго-востоке до –3.
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·Общество

Осадки ожидаются на территории Омской области уже на этой неделе.
Первый дождь на территории Омской области в этом году пройдет 10 марта. Такую информацию предоставляет Gismeteo.
До этой даты в регионе ожидается температура от –2 до –17 градусов. Также на территории области прогнозируются осадки в виде снега и дождя. После 10 марта днем в регионе ожидается плюсовая температура.
Напомним, что по информации синоптиков, к 8 марта в регионе заметно похолодает. 7 марта ночью ожидается –8… –13, в северных районах –18… –23, днем –8… –13, на юго-востоке до –3.
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