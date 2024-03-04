К этому времени ожидается окончание оттепели и начало заморозков. Однако мороз будет не слишком сильным.

К этому времени ожидается окончание оттепели и начало заморозков. Однако мороз будет не слишком сильным.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что до середины этой недели погоду в Омске будет определять североатлантический циклон с атмосферным фронтом. Вместе с ним пришли влажные и теплые воздушные массы, правда, с ветрами, чьи порывы достигают 11–16 м/с.

В целом же на этой неделе, по прогнозу, не обойдется без осадков.

– Ожидаются осадки разной интенсивности в виде снега, мокрого снега. Местами будут отмечаться слабые гололедно-изморозевые отложения. Преобладающая температура воздуха в ночные часы –3… –8, днем –4… +1. В среду, 6 марта, по северо-западу ночью –10… –15, днем –5… –10. На дорогах образование снежных заносов, гололедица, – комментирует прогноз начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

7 марта возрастет атмосферное давление, поэтому осадки начнут снижаться. Весенняя оттепель сменится умеренными морозами. Ночью ожидается –8… –13, в северных районах –18… –23, днем –8… –13, на юго-востоке до –3.