Омск-Информ
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·Общество

Чиновники пообещали проверить работу управляющей компании и выдать ей предписание об устранении нарушений.
Жители дома № 3 по улице Бархатовой пожаловались на огромные сосульки, которые свисают с крыши. Омичи несколько раз обращались к коммунальщикам, но результатов это не принесло.
В мэрии Омска отметили, что проведут обследование и выдадут управляющей компании предписание об устранении нарушений. Это пообещали сделать в срок до 14 марта.
Ранее на огромные сосульки жаловались жители Любинского проспекта. Почистить забыли крышу дома № 18.
·Общество

Чиновники пообещали проверить работу управляющей компании и выдать ей предписание об устранении нарушений.
Жители дома № 3 по улице Бархатовой пожаловались на огромные сосульки, которые свисают с крыши. Омичи несколько раз обращались к коммунальщикам, но результатов это не принесло.
В мэрии Омска отметили, что проведут обследование и выдадут управляющей компании предписание об устранении нарушений. Это пообещали сделать в срок до 14 марта.
Ранее на огромные сосульки жаловались жители Любинского проспекта. Почистить забыли крышу дома № 18.