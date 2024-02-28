Омск-Информ
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·Общество

Горожане опасаются, что сосульки могут упасть на прохожих.
Омичи заметили огромные сосульки на доме № 18, который располагается на Любинском проспекте. Фотографии были опубликованы в соцсетях.
Горожане всерьез опасаются, что сосульки могут упасть на прохожих. 
Отметим, что в ближайшие дни в Омске ожидается плюсовая температура. Из-за оттепели возможно образование наледи на крышах. Омичам следует быть осторожными.
·Общество

Горожане опасаются, что сосульки могут упасть на прохожих.
Омичи заметили огромные сосульки на доме № 18, который располагается на Любинском проспекте. Фотографии были опубликованы в соцсетях.
Горожане всерьез опасаются, что сосульки могут упасть на прохожих. 
Отметим, что в ближайшие дни в Омске ожидается плюсовая температура. Из-за оттепели возможно образование наледи на крышах. Омичам следует быть осторожными.