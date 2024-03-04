За этими работами постоянно следят специалисты одного из департаментов городской администрации.

За этими работами постоянно следят специалисты одного из департаментов городской администрации.

Наступившая весна принесет в Омск потепление, но из-за обильного таяния снега на крышах образуются сосульки. Они, как известно, могут быть опасны для жизни и здоровья людей.

В этой связи в мэрии Омска еще раз напомнили о том, кто должен сбивать сосульки с крыш. С многоквартирных домов их убирают сотрудники управляющих компаний, а со зданий, принадлежащих коммерческим структурам, – их владельцы.

За тем, как ведутся эти работы, ежедневно следят специалисты департамента контроля мэрии. Если кто-то из хозяйствующих субъектов эти обязанности не выполнил, то полагается штраф. А должностные лица могут быть дисквалифицированы на срок до трех лет.

– После рекомендаций специалистов департамента контроля нарушения устранили собственники зданий по адресу: Красный Путь, 83, и ул. Лермонтова, 22. Также взаимодействие ведется с управляющими компаниями как в ходе рейдов, так и по жалобам омичей. Оперативно приняты меры по устранению снега и наледи с крыш многоквартирных домов по адресам: Камерный переулок, 2, ул. Коммунальная, 25, ул. Пархоменко, 20, – сообщили в пресс-службе администрации Омска.

Напомним, что сегодня также сообщалось, что городская администрация проведет обследование и обяжет управляющую компанию убрать огромные сосульки с дома по улице Бархатовой, 3.

В мэрии напомнили, куда можно обращаться омичам, заметившим участки, с которых может свалиться большая снежная масса или падать сосульки: