Омск-Информ
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·Общество

Губернатор поручил ответственным лицам взять вопрос под контроль.
Жители Омской области стали жаловаться на наледь, которая образовывается на крышах зданий из-за потепления. Об этом они сообщают губернатору Виталию Хоценко. Он поручил ответственным лицам взять вопрос под контроль.
– Потепление стало причиной образования наледи на крышах, об этом пишут и жители Омской области в социальных сетях. На оперативке поставил задачу мэрии Омска и администрациям муниципальных районов совместно с Госжилинспекцией взять под особый контроль работу  по удалению ледяных образований на крышах зданий, – отметил Хоценко.
Глава региона отметил, что уборка наледи – прямая обязанность УК.
Напомним, ранее на эту проблему пожаловались жители дома № 3 на улице Бархатовой.
·Общество

Губернатор поручил ответственным лицам взять вопрос под контроль.
Жители Омской области стали жаловаться на наледь, которая образовывается на крышах зданий из-за потепления. Об этом они сообщают губернатору Виталию Хоценко. Он поручил ответственным лицам взять вопрос под контроль.
– Потепление стало причиной образования наледи на крышах, об этом пишут и жители Омской области в социальных сетях. На оперативке поставил задачу мэрии Омска и администрациям муниципальных районов совместно с Госжилинспекцией взять под особый контроль работу  по удалению ледяных образований на крышах зданий, – отметил Хоценко.
Глава региона отметил, что уборка наледи – прямая обязанность УК.
Напомним, ранее на эту проблему пожаловались жители дома № 3 на улице Бархатовой.