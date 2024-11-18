Горожане переживают, что на улицах стало слишком скользко и опасно.

Сегодня, 18 ноября, в телеграм-канале «Омский форум» горожане пожаловались на страшный гололед и свисающие с домов сосульки на проспекте Мира. Тротуар возле остановки КДЦ «Кристалл» превратился в каток, который местами залит водой.

Никакого намека на песок, который бы предотвратил падение на льду, нет и в помине. Кроме того, омичи утверждают, что сосульки на крышах опасны, потому что никто их не убирает. В любой момент они могут упасть кому-нибудь на голову.