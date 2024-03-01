Главный тренер «ястребов» признал, что зря выпустил на концовку Ткачева и Буше. Соперникам, которые решили их запугать, наставник омичей пообещал жесткий ответ.

Главный тренер «ястребов» признал, что зря выпустил на концовку Ткачева и Буше. Соперникам, которые решили их запугать, наставник омичей пообещал жесткий ответ.

Массовую драку в концовке первого матча серии «Авангард» – «Лада», в которой приняли участие лидеры омичей Владимир Ткачев и Рид Буше, на послематчевой пресс-конференции раскритиковал главный тренер «ястребов» Михаил Кравец. Он остался недоволен действиями тольяттинцев.

– Побежали на Ткачева, на Буше – соперника это не красит. Типа, мы такие жесткие, бойтесь нас на следующую игру, – сказал Кравец. – У наших ребят есть характер, они никогда не будут бежать от трудностей. Бояться нельзя никого, у нас есть чем ответить, есть ребята, которые могут противостоять этому злу.

Наставник «Авангарда» хотел бы более быстрой реакции от судей, которые сразу не пресекли агрессию в отношении лидеров омской команды, а также признал, что зря выпустил Ткачева и Буше на последние смены.

– Здесь, конечно, мне нужно было правильно поступать, поберечь лидеров. И, может, вообще этой драки бы не было, – заметил Михаил Кравец.

Говоря в целом об игре, закончившейся уверенной победой «ястребов» со счетом 5:1, главный тренер «Авангарда» похвалил своих подопечных за большое количество бросков и созданных моментов.

– Моментов много создали, бросали много, лидировали практически во всех трех периодах. Нужно добавлять в большинстве, это точно – всего один гол забили. И в начале периодов нужно самим начинать атаки, а не сидеть первые смены в обороне, – кратко разобрал игру Кравец.

Второй матч серии пройдет в Омске в воскресенье, 3 марта. Начало в 16.30.