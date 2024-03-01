Уже к середине матча «ястребы» создали разрыв в 4 шайбы, который соперники отыграть не смогли. А в конце игры произошли драки.

Уже к середине матча «ястребы» создали разрыв в 4 шайбы, который соперники отыграть не смогли. А в конце игры произошли драки.

Для «Авангарда» и омских болельщиков сегодня, 1 марта, стартовал Кубок Гагарина. В серии против тольяттинской «Лады» «ястребы» на бумаге выглядели явными фаворитами.

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец закончил эксперименты с составом. Первые две тройки вышли на лед в привычных сочетаниях, а в списке травмированных значились лишь Иван Телегин и Роман Абросимов.

Но буднично Кубок Гагарина на «G-Drive Арене» начаться не мог. Зрителей сначала на сцене, а затем и на льду разогревал Ираклий Пирцхалава. Также перед матчем все желающие могли взять автографы у игроков раскрученной команды футбольной медиалиги «2DROTS» Влада Ослоновского и Дмитрия Сычева.

Что касается матча, то его начало прошло без остановок с некоторым преимуществом «Авангарда». А в середине первого периода «Авангард» выстрелил дуплетом по воротам «Лады». В течение полутора минут отличились Сергей Бойков и Николай Прохоркин. Казалось, шайбы они забросили достаточно легко. Бойков поразил ворота с дальней дистанции, когда его никто не опекал. А Прохоркин отличился, сбросив с себя оппонента, который, правда, не особо препятствовал ему.

В начале второго периода большинство хладнокровно реализовал Рид Буше, прервав наконец свою голевую засуху. Четвертую шайбу в матче забросил Иван Игумнов. В этом случае имел место не бросок, а подправление. Но в середине матча «ястребы» рано расслабились. Не прошло и минуты, как тольяттинцы одну шайбу отквитали.

И все равно по такой игре разрыв в три шайбы перед последним периодом являлся пропастью. Последние надежды «Лады», если они, конечно, были, убил Михаил Гуляев, который среагировал на отбитый вратарем тольяттинцев бросок, хорошо прицелился и забросил первую в карьере шайбу в розыгрыше Кубка Гагарина. После такой голевой феерии не обошлось без традиционной «волны».

Но финальным аккордом этой спокойной игры стали массовая и обычная драки на последних секундах. В массовой поучаствовал даже Владимир Ткачев. После этой драки болельщики начали скандировать «Вер-ба». Марк Верба вышел на лед перед следующим вбрасыванием и устроил красивую драку с Владиславом Семиным. Трибуны были в восторге.

Стартовый для «Авангарда» матч плей-офф закончился со счетом 5:1. Вторая игра серии с «Ладой» состоится в воскресенье, 3 марта.