Владелец роскошного особняка собирается переехать в другой регион. Он обустроил шикарное жилье по своему вкусу и вместе семьей живет в нем.

Владелец роскошного особняка собирается переехать в другой регион. Он обустроил шикарное жилье по своему вкусу и вместе семьей живет в нем.

Большой общественный интерес в Омске вызвала продажа элитного особняка на улице Суворова, возле парка Победы. Владелец просит за трехэтажный кирпичный коттедж с тремя спальнями, двумя бассейнами и двумя ванными площадью 1000 кв. м 105 млн рублей. Дизайн интерьера выполнен в пастельных тоннах и дополнен мебелью в классическом стиле. Архитектурно дом напоминает то ли античный дворец, то ли средневековую башню: повсюду ниши, колонны, скульптуры, зеркальные потолки.

Обозреватель «Омск-информа» под видом потенциального покупателя обратился к представителю агентства недвижимости, которое занимается реализацией объекта. Как оказалось, ремонт в шикарном доме выполнен не до конца.

– На мансардном этаже еще предстоит сделать ремонт. Там только черновая отделка, – пояснила риелтор.

Причиной продажи коттеджа стал переезд в другой город.

– Хозяева сделали дом по своему вкусу и до сих пор живут в нем семьей. Они собираются сменить место проживания, – обтекаемо рассказала сотрудница фирмы, параллельно интересуясь, где потенциальный покупатель рассчитывает взять требуемую сумму.

Как и следовало ожидать, представитель агентства отказалась называть фамилию владельца, предложив посмотреть недвижимость лично.

– Владелец может лично провести экскурсию по особняку, – обещала риелтор.

Но прежде, чем показывать «хоромы», она попросила пройти предварительное собеседование. Видимо, таким образом оценивалась благонадежность покупателя. Однако в последний момент осмотр дома сорвался: представитель агентства недвижимости сослалась на занятость владельца объекта, предложила сделать это как-нибудь в другой раз.