Здание располагается в закрытом поселке в Кировском округе, неподалеку от парка Победы.

Здание располагается в закрытом поселке в Кировском округе, неподалеку от парка Победы.

Вчера в Омске выставили на продажу трехэтажный особняк в закрытом коттеджном поселке на улице Суворова. Владелец просит за него 105 млн рублей.

Площадь кирпичного дома составляет 1000 кв. м. На цокольном этаже располагаются гостевая комната, совмещенный санузел, котельная, постирочная и спа-зона (кухня, сауна, бассейн с системой очистки и вентиляцией).

На первом этаже две жилые комнаты, гостиная, на втором – три спальни, кабинет и вторая ванная комната. На фото видно, что в одной из ванных комнат находится дорогое кресло.

А на мансардном этаже успели завершить только черновую отделку.

На территории также есть теплый гараж на две машины, мангальная зона и летний бассейн. Территория поселка находится под охраной.