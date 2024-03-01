Инициативу главы государства поддержало 78 % омичей, большая часть из них – женщины. Мамы, как правило, переживают за результат экзамена сильнее.

Инициативу главы государства поддержало 78 % омичей, большая часть из них – женщины. Мамы, как правило, переживают за результат экзамена сильнее.

Подавляющее большинство омичей высказалось за то, чтобы у выпускников школ была возможность пересдать один из предметов ЕГЭ, чтобы улучшить итоговый результат и повысить шансы на успешное поступление в вуз. Напомним, такую инициативу вчера выдвинул президент России Владимир Путин в бюджетном послании Федеральному Собранию.

Опрос, оперативно проведенный сервисом SuperJob, показал, что за пересдачу – 78 % омичей. Причем большая часть из них – женщины. Удивительным это не назовешь, ведь мамы, как правило, сильнее переживают за результаты своих детей на экзаменах. Поддержку инициативы опрошенные мотивируют тем, что ребята сильно волнуются и это может негативно повлиять на итог экзамена. А в более спокойной обстановке можно пересдать на более высокую оценку.

Нашлись и те, кто против. Они уверены, что в российских школах детей качественно подготовить к поступлению не могут. Остальные 13 % затрудняются и считают, что нужно упразднить ЕГЭ и вернуться к системе вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

Напомним, что министр образования Омской области Иван Кротт назвал заявление Путина о пересдаче ЕГЭ справедливым.