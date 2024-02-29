Выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов, чтобы поступить в вуз.

Выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов, чтобы улучшить показатели и поступить в вуз.

В рамках своего ежегодного послания президент Владимир Путин заявил о том, что выпускникам школ разрешат пересдавать ЕГЭ. Причем речь идет не о двоечниках, которые и ранее могли пересдать экзамен, а о тех выпускниках, которые недовольны результатом экзамена и хотели бы его улучшить.

- У сдающих ЕГЭ появится возможность по собственному выбору пересдать один из экзаменов до завершения приемной кампании в вузах, - заявил Путин.

Пересдача ЕГЭ будет необходима для того, чтобы выпускник мог улучшить свой результат до получения аттестата.

Также президент предложил разобраться с проблемой недостаточно качественного образования, при котором учителя «говорят одно, а на экзамене спрашивают другое». Из-за этого многие родители вынуждены нанимать репетиторов.