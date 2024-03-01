Министр образования Омской области объяснил, что единый госэкзамен ставит выпускников школ в неравные условия. Президент это исправил.

Заместитель председателя правительства, министр образования Омской области Иван Кротт высказал свою точку зрение о заявлении президента Владимира Путина в рамках ежегодного послания. Лидер страны сообщил, что теперь у выпускников школ, недовольных результатами, появится возможность пересдать ЕГЭ.

Глава Минобра считает, что единый госэкзамен является серьезным испытанием для нервной системы подрастающего поколения и для кошельков их родителей.

- Для миллионов выпускников школ и их родителей ЕГЭ - серьезное испытание, где у ребенка нет права на ошибку. Про это говорили и представители родительского сообщества, и эксперты. Это ситуация большого стресса, - пояснил Иван Кротт. - Не первый год многие говорили, что такая ситуация в некотором смысле несправедлива, когда оценивается не столько уровень знаний, полученных в школе, а крепость нервной системы и возможности семьи нанимать репетиторов.

Министр образования поддержал решение главы страны.

- Понимая это, наш президент, предложил возможность пересдачи одного из основных экзаменов, я уверен, что это найдет отклик у родителей и наших детей, - отметил Кротт.

Чиновник добавил, что благодаря этому нововведению, у ребят появится больше шансов и возможностей. Большое интервью с министром образования Омской области читайте чуть позже на РИА «Омск-информ».