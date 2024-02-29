Омск-Информ
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·Общество

Автограф-сессия московских футболистов пройдет завтра перед домашним матчем «ястребов».

Завтра, 1 марта, перед матчем «Авангарда» с тольяттинской «Ладой» на омской «G-Drive Арене» пройдет автограф-сессия московских футболистов. Омичи смогут взять автограф у игроков любительского клуба «2DROTS – Влада Ослоновского и Дмитрия Сычева. О событии рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

– Ребята болеют за «Авангард» и уже бывали на нашей арене, так что с удовольствием встретятся с омскими болельщиками, – добавили в хоккейном клубе.

Отметим, что также на завтрашнем домашнем матче «ястребов» выступит Иракли.

·Общество

Автограф-сессия московских футболистов пройдет завтра перед домашним матчем «ястребов».

Завтра, 1 марта, перед матчем «Авангарда» с тольяттинской «Ладой» на омской «G-Drive Арене» пройдет автограф-сессия московских футболистов. Омичи смогут взять автограф у игроков любительского клуба «2DROTS – Влада Ослоновского и Дмитрия Сычева. О событии рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

– Ребята болеют за «Авангард» и уже бывали на нашей арене, так что с удовольствием встретятся с омскими болельщиками, – добавили в хоккейном клубе.

Отметим, что также на завтрашнем домашнем матче «ястребов» выступит Иракли.