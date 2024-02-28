Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Исполнителя можно будет увидеть и послушать на «G-Drive Арене» 1 марта.
Перед первым матчем «Авангарда» в плей-офф на «G-Drive Арене» споет Иракли, исполнитель таких песен, как «Вова-чума», «Лондон-Париж» и «Капли абсента». Начало выступления – в 19:30.
Напомним, для «ястребов» плей-офф стартует 1 марта. Омичи выйдут на лед против тольяттинской «Лады». Билеты пока что не раскупили.
Отметим, что наставник «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, что регулярный сезон команда прошла неплохо, теперь важно также пройти плей-офф. Задача максимум – взять Кубок Гагарина.
·Культура/Афиша

Исполнителя можно будет увидеть и послушать на «G-Drive Арене» 1 марта.
Перед первым матчем «Авангарда» в плей-офф на «G-Drive Арене» споет Иракли, исполнитель таких песен, как «Вова-чума», «Лондон-Париж» и «Капли абсента». Начало выступления – в 19:30.
Напомним, для «ястребов» плей-офф стартует 1 марта. Омичи выйдут на лед против тольяттинской «Лады». Билеты пока что не раскупили.
Отметим, что наставник «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, что регулярный сезон команда прошла неплохо, теперь важно также пройти плей-офф. Задача максимум – взять Кубок Гагарина.