Перед стартом плей-офф наставник «ястребов» дал свою оценку состояния команды, которой предстоит сразиться с «Ладой».

Перед стартом плей-офф наставник «ястребов» дал свою оценку состояния команды, которой предстоит сразиться с «Ладой».

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной старту плей-офф, наставник «Авангарда» Михаил Кравец дал свою оценку состояния команды и рассказал о задачах, которые перед ней стоят. По словам Кравца, регулярный сезон команда прошла неплохо, теперь важно также пройти и плей-офф.

– Ребята подошли к плей-офф в хорошей физической форме и с хорошим настроением, готовы радовать болельщиков. В этом сезоне мы полностью поменяли тактику, заставляли соперников ошибаться в их зоне и поменьше пускали их в свою зону, – отметил Кравец.

Наставник команды признал, что «Авангарду» нужно лучше играть в обороне, а задача максимум на плей-офф одна – взять Кубок Гагарина.

В свою очередь, капитан команды Дамир Шарипзянов отметил свое отличное настроение перед первым матчем плей-офф.

– Выходишь на улицу, там тает снег, а это значит, что уже скоро плей-офф, – отметил Шарипзянов. – Плей-офф – это игра большинства и меньшинства, поэтому мы не должны допускать ошибок. Главное, что физически хорошо себя чувствуем.

Первый матч с «Ладой» в рамках первого раунда плей-офф «Авангард» сыграет уже 1 марта на «G-Drive Арене».