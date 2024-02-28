Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Вчера певец провел концерт на «G-Drive Арене». Помимо своих песен артист Ярослав Дронов спел гимн РФ. 
Вчера в Омске на «G-Drive Арене» прошел концерт певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Фанатам артиста пришлось ожидать его выхода на сцену около получаса. После исполнения одной из песен SHAMAN обратился к омичам.
– Так принимают только в Омске и больше нигде в мире. Мы устроим самое большое народное караоке, которое только было в Омске, – приводит слова певца NGS55.
Кроме своих композиций артист исполнил на концерте гимн РФ.
Напомним, самые дорогие билеты на концерт певца стоили 100 тыс. рублей. За эти деньги можно было попасть в ложу на 10 персон. 
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·Культура/Афиша

Вчера певец провел концерт на «G-Drive Арене». Помимо своих песен артист Ярослав Дронов спел гимн РФ. 
Вчера в Омске на «G-Drive Арене» прошел концерт певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Фанатам артиста пришлось ожидать его выхода на сцену около получаса. После исполнения одной из песен SHAMAN обратился к омичам.
– Так принимают только в Омске и больше нигде в мире. Мы устроим самое большое народное караоке, которое только было в Омске, – приводит слова певца NGS55.
Кроме своих композиций артист исполнил на концерте гимн РФ.
Напомним, самые дорогие билеты на концерт певца стоили 100 тыс. рублей. За эти деньги можно было попасть в ложу на 10 персон. 
1545