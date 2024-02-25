В такую цену обойдутся самые дорогие места. Самые дешевые билеты пока можно купить за 2200 рублей.

В такую цену обойдутся самые дорогие места. Самые дешевые билеты пока можно купить за 2200 рублей.

Самые дорогие билеты на концерт певца Ярослава Дронова (SHAMAN), который состоится 27 февраля на омской «G-Drive Арене», стоят 100 тыс. рублей. За эти деньги можно попасть в ложу на 10 персон. Ложа на 8 персон обойдется в 80 тыс. рублей.

По данным «Яндекс Афиши», билетов осталось немного. Места на нижнем ярусе раскуплены. Самые дешевые места остались на верхнем ярусе (2200 рублей).

Как сообщалось ранее, после концерта омичей развезут по домам на автобусах-шаттлах. Транспорт поедет по специальным маршрутам № 501–520.