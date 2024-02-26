Главный тренер «Авангарда» заявил, что команда провела регулярный чемпионат хорошо, хотя трудностей хватало.
После окончания последнего матча регулярного чемпионата КХЛ главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги первой части сезона. Напомним, что заключительный матч «регулярки» «ястребы» проиграли «Металлургу», но закончили 68-матчевый отрезок сезона на втором месте на «Востоке».
- Регулярный чемпионат команда провела хорошо. Мы создавали новую команду, была новая система. Много пришлось работать, чтобы поставить ее так, как мы хотели. Небольшие проблемы есть, но результат лучше, чем в прошлом году. И по очкам, и по месту. Спасибо всем, кто в нас верил, нашим болельщикам, которые всегда нас поддерживают. Наши победы и какие-то наши маленькие рекорды в этом сезоне – это все для них. Я надеюсь, что в плей-офф мы будем играть лучше, - заявил Кравец.
Также главный тренер «Авангарда» заявил, что первым вратарем команды на старте плей-офф станет Павел Хомченко.
Напомним, что в первом раунде Кубка Гагарина «Авангард» сыграет с тольяттинской «Ладой». Серия начнется в Омске 1 марта.