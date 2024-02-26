Всю игру в счете лидировали магнитогорцы. Но «Авангард», похоже, не очень-то и хотел победить.
В Магнитогорске состоялся последний матч регулярного чемпионата КХЛ для омского «Авангарда». «Ястребы» играли против «Металлургом» за первое место в Восточной конференции.
Уже на первой минуте матча молодой форвард «Магнитки» Никита Гребенкин открыл счет. Во второй двадцатиминутке магнитогорцы удвоили преимущество. В заключительной трети матча Николай Прохоркин забросил единственную шайбу «ястребов» в ворота «Металлурга», но продолжения не последовало. За 5 секунд до конца основного времени магнитогорский нападающий Игорь Гераськин огорчил команду, за которую выступал еще несколько месяцев назад.
«Авангард» проиграл со счетом 1:3, но, похоже, игроки омского клуба не сильно расстроились такому раскладу. В первом раунде плей-офф им не придется лететь в Хабаровск на игры с «Амуром». «Ястребы», занявшие второе место в Восточной конференции, сыграют против тольяттинской «Лады». Первый матч состоится 1 марта в Омске.